Koud begin lente, lokaal spekglad

Op verschillende plekken in het land begint de astronomische lente dinsdag met gladheid. Dat kan het geval zijn in het zuiden, midden en noorden van het land. In de komende uren loopt de temperatuur op en verdwijnt de gladheid op veel plaatsen snel, zo meldt Weeronline.

Afgelopen nacht is het in Nederland flink afgekoeld. In het Limburgse Arcen werd -5 graden gemeten. Daarmee begon de lente deze eeuw slechts een keer kouder. Dat was in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen op 20 maart 2001, waar toen een temperatuur werd gemeten van -5,7 graden.

De wegen in Zuid-Limburg kunnen nog tot circa 10.00 uur spekglad zijn. Maar de temperatuur loopt in Nederland gedurende de dag op naar 6 tot 8 graden, met regelmatig zonneschijn.

De astronomische lente begint soms op 20 maart en soms op 21 maart. Deze eeuw begon hij drie keer op de 21e.