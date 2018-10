„Kosten vervoer uiteindelijk voor ouders”

De extra kosten die organisaties in de kinderopvang maken voor het inhuren van bijvoorbeeld taxibusjes komen uiteindelijk bij de ouders terecht, nu de Stint van de weg is gehaald. „Een inschatting van de meerkosten is nog niet te maken, maar op de lange termijn leidt dit ongetwijfeld tot hogere kosten. Die zullen bij de organisaties en ouders terechtkomen”, stelt de zegsman van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), die ruim 900 organisaties vertegenwoordigt.

Veel organisaties in de kinderopvang zijn dinsdag druk met het regelen van vervangend vervoer. De elektrische bolderkar die veel organisaties gebruikten voor het vervoer van kinderen, heeft „potentiële veiligheidsrisico’s”, werd maandag bekend.

Op 20 september kwamen vier kinderen die in een Stint werden vervoerd om het leven door een ongeval op een spoorovergang. Een elfjarige meisje en hun begeleidster overleefden de botsing tussen de trein en de Stint.

Ook taxiverhuurbedrijven en ouders proberen opvanglocaties zo veel mogelijk uit de brand te helpen, aldus BK. Er worden extra taxibusjes ingehuurd en kinderen worden lopend of fietsend van de ene naar de andere locatie gebracht. „Dat lukt niet overal: soms zijn er te weinig busjes en chauffeurs. Ook de inzet en beschikbaarheid van extra begeleidend personeel vergt het uiterste”, zegt de woordvoerder