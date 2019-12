Kosten inhuur zorgpersoneel fors gestegen

Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en aanbieders van gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg hebben de kosten van inhuur van medewerkers tussen 2015 en 2018 met 49 procent zien stijgen. Die kosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten en drukken het resultaat. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de financiën van zorginstellingen.

De kosten van de vier grootste zorgsectoren namen in deze periode sterker toe dan de opbrengsten. Bijna driekwart van de gestegen bedrijfskosten is toe te schrijven aan toegenomen personeelslasten. De zorginstellingen zijn niet alleen meer kwijt aan het vaste personeel (negen procent), ze moeten vooral dieper in de buidel tasten voor de inhuur van uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerd personeel (49 procent).

Met name de geestelijke gezondheidszorg krijgt de grootste klappen. Als gevolg van de forse stijging van de kosten van inhuur ziet die het bedrijfsresultaat tussen 2015 en 2018 met liefst tachtig procent dalen en nog maar net in de plus blijven. De daling is bij ziekenhuizen met drie procent het laagst, terwijl verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen hun resultaten juist zagen groeien.