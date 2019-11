Kosteloze kleding in een Krimpense boetiek

Een winkel voor gratis kleding vind je weinig, maar Krimpen aan den IJssel heeft er een: Boetiek 527. Wie een smalle beurs heeft, kan er zijn slag slaan. Initiatiefneemster Janneke van der Heide: „Mensen zijn zó blij.”

Haar ‘winkel’, genoemd naar haar huisnummer aan de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel, heeft Van der Heide gewoon aan huis. Twee slaapkamers puilen er uit van de kleding. Om de week zet ze ’s zaterdagsochtends de deur open. Iedereen die binnenloopt mag vervolgens vrij een keuze maken. En meenemen zonder een cent te betalen.

Waarom doet u dit?

„Ik wil mensen blij maken. Er is veel stille armoede: mensen van wie het budget een week eerder op is dan de maand duurt, en die bijvoorbeeld net niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Ik wil er voor zulke mensen zijn.”

Waar haalt u de kleding vandaan?

„Van iedereen uit de regio. Mensen gooien het in de blauwe papiercontainer voor mijn huis. Bijvoorbeeld omdat ze het niet meer mooi vinden, omdat het niet meer past, mensen hebben hun kledingkast uitgeruimd of hun kinderen zijn eruitgegroeid. Hoewel, kinderkleding zou ik graag nog veel meer willen krijgen. Juist minderbedeelde gezinnen kunnen die goed gebruiken.

Het meeste komt binnen via de Facebookgroep ”Weggeefhoek *Voor elkaar* Krimpenerwaard”, waarvan ik een van de beheerders ben. Mensen uit de regio kunnen elkaar via deze groep aan gratis kleding helpen. Maar het aanbod is zo groot dat er veel overblijft. Dat zoek ik uit.

Wat er nog mooi en goed uitziet komt in mijn privéwinkel. Ik heb nu heel veel liggen. Gewone kleding, maar ook maatpakken en prachtige avondjurken. Wat er aan het einde van een seizoen overblijft gaat naar de Stichting OostEuropa Zending in Krimpen aan de Lek.”

Hebt u zelf ervaring met armoede?

„Nou ja, tien jaar terug heb ik in de bijstand gezeten. Nu hebben wij het goed, al betalen mijn partner en ik nog steeds voor een restschuld door de verkoop van zijn huis.

Met ons tweeën is dat te doen, maar wie in zo’n geval ook kinderen heeft redt het niet altijd.”

Hoe reageren mensen?

„Ik krijg altijd leuke reacties. Pas liep er een kennis binnen. Ze zei achteraf: „Ik zag ertegen op, omdat wij elkaar kennen, maar ik ben zó blij dat ik toch ben gekomen.”

Soms vinden mensen niets wat ze leuk vinden, maar andere keren gaan ze met twee volle tassen weg. Daar doe ik het dan weer voor. Als anderen blij zijn, ben ik zelf ook blij.”

