Kosjer restaurant Amsterdam opnieuw belaagd

Het Israëlische restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is opnieuw belaagd. In de nacht van donderdag op vrijdag is er iets tegen de ruit gegooid, zo bevestigt de politie na een bericht van De Telegraaf. Op foto's op sociale media is te zien dat er een grote ster in de ruit zit.

De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat er een anti-joods motief achter het vandalisme zit.

Vorig jaar sloeg een Syrische vluchteling met een knuppel de ramen van het restaurant in. In januari werd HaCarmel opnieuw belaagd, toen werden de ramen besmeurd.

Breek. Het is opnieuw raak bij joods restaurant #Hacarmel pic.twitter.com/JQaUNTN0yQ — Federatief Joods NL (@federatiefjoods) 2 maart 2018

Eigenaar Joods restaurant strijdbaar