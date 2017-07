Kos krabbelt op ondanks blijvend bevingsgevaar

Toeristen en bewoners van het vakantie-eiland Kos moeten de komende anderhalve maand rekening houden met de mogelijkheid van naschokken en nieuwe aardbevingen. Dat zegt de Griekse seismoloog Christos Papaioannou van het Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering in Thessaloniki.

Tijdens een bezoek aan het eiland zondag zegt hij de vakantiegangers niet gerust te kunnen stellen, nadat Kos in de nacht van donderdag op vrijdag was getroffen door een beving (6.5) en zaterdagavond opnieuwe werd opgeschrikt door een heftige naschok van 4.4. „De komende veertig dagen is er een verhoogde kans op bevingen in het gebied tussen Kos en de Turkse kust”, aldus de seismoloog na afloop van een bespreking met het stadsbestuur van Kos.

Nederlanders hoeven zich volgens hem geen overdreven zorgen te maken over hun veiligheid. „Er gaan toch ook Nederlandse toeristen en zakenmensen naar Japan?”, zegt Papaioannou. „Daar zijn de bevingen zwaarder, talrijker en heftiger dan hier.”

Het gewone leven op Kos herneemt zich inmiddels, al brengen veel toeristen nog steeds liever de nacht door in een ligstoel bij het zwembad of in een strandstoel aan de kust. De Grieken zelf zijn er evenmin gerust op. In de parkjes in het toeristenoord staan tenten en liggen matrassen van inwoners gereed voor de komende nacht. Een enkeling slaapt op het balkon of in de portiek van zijn woning.

De lokale middenstanders zien de aardbeving als een vervelende tegenslag in een zich herstellende toeristenmarkt. Vorig jaar lieten toeristen het flink afweten door de toestroom van duizenden vluchtelingen naar Kos. Nu die stroom vrijwel is opgedroogd, leek het een uitstekend zomerseizoen te worden. Vandaar dat veel Grieken met chagrijn reageren op berichten over de beving.

Medewerker Adriaan Voorbraak van het Nederlandse feestcafé Orange Camelot in de uitgaanswijk van Kos betreurt de tijdelijke dip. Zijn café ligt vlak om de hoek van café White Corner, waar donderdagavond een Zweed en een Turk op het terras bedolven werden onder een instortende gevel en omkwamen.

Het feestcafé draait als vanouds. „Iedereen is geschrokken, maar behalve een paar ingestorte oude gebouwen is er verder vrij weinig aan de hand”, aldus de Groninger, over wie zijn collega’s grappen dat hij een ervaringsdeskundige is als het om aardbevingen gaat. „Als deze beving in Groningen had plaatsgevonden met dezelfde kracht, dan was er veel meer schade geweest.”

Bij de lokale vestiging van reisorganisatie Corendon wordt desondanks nog hard gewerkt om de nasleep van de beving in goede banen te leiden. Gasten die naar huis wilden, zijn inmiddels vertrokken. Volgens Daisy Mijnals van Corendon zijn er geen mensen meer die hoe dan ook met het eerstvolgende vliegtuig naar huis willen. Zondagavond arriveert opnieuw een volgeboekte vlucht van Corendon op de luchthaven van Kos met 189 passagiers. Volgens Mijnals heeft niemand zijn vlucht naar Kos geannuleerd.