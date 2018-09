Kortere werkweek voor beveiligers

Beveiligers krijgen een kortere werkweek en de roosters worden aangepast. Vakbond FNV en de werkgevers in de particuliere beveiliging zijn daarover akkoord in een nieuwe cao die vijf jaar geldt voor 30.000 beveiligers die onder meer werken voor Securitas, Trigion en G4S Nederland.

De gemiddelde werkweek wordt maximaal 144 uur per vier weken. Dat was 152 uur. Daarnaast komt er meer ruimte tussen een vroege en een late dienst en meer regelmaat in de roosters. De lonen stijgen eind dit jaar met 1,5 procent en volgend jaar met 1,75 procent. Vanaf 2020 is de verhoging ieder jaar 2,5 procent. De pensioenregeling wordt verder onderzocht.

„We hebben afspraken gemaakt over onder andere de werkdruk, de roosters en een kortere werkweek. Allemaal belangrijke elementen waardoor de beveiligers op een gezonde manier hun werk kunnen blijven doen”, zegt Tanja Schrijver van FNV Beveiliging.