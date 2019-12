Korte tijd brand trein Limburg: geen gewonden

In Limburg heeft korte tijd brand gewoed in een passagierstrein tussen Heerlen en Valkenburg. Volgens de brandweer Zuid-Limburg zijn alle reizigers in veiligheid gebracht en is de brand geblust.

De brand brak rond even na 06.30 uur door nog onbekende oorzaak uit aan de voorkant van de Arriva-trein. Die werd ter hoogte van het station Voerendaal stilgezet. Volgens spoorbeheerder ProRail is de brand door treinpersoneel geblust.

Het treinverkeer is vanwege brand stilgelegd. Uit voorzorg is de stroom van de bovenleiding gehaald. „Gaat heel even duren voordat we daar weer kunnen rijden”, aldus ProRail.