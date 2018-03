Korte rijen bij stembureaus stations

Voor de stembureaus op de meeste stations staan korte rijen. Volgens een woordvoerder van de NS was er nergens sprake van grote drukte. Traditiegetrouw was het tussen 08.00 en 08.30 uur het drukst.

Op een recordaantal van 81 treinstations in het land kunnen mensen hun stem uitbrengen. Reizigers kunnen alleen stemmen op stations in hun woonplaats.

De stemhokjes zijn in en rond de stations te vinden, blijkt uit de lijst van 81 locaties. Van de bloemenkiosk (Castricum) tot het stationsrestaurant (Oldenzaal) en van de stationsbibliotheek (Haarlem) tot een hotel tegenover het station (Leeuwarden). Maar doorgaans is het de stationshal of een portocabin waar gestemd kan worden.