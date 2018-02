Korte koninklijke fotosessie bij -21 graden

Koning Willem-Alexander heeft maandagmorgen in het Oostenrijkse skidorp Lech met zijn gezin geposeerd voor fotografen en cameraploegen uit Nederland en het buitenland. De traditionele fotosessie aan het begin van de wintersportvakantie werd gehouden op de Rüfikopf, op 2350 meter hoogte boven Lech. Volgens de thermometer was het op dat moment min 21 graden.

Het koninklijk gezin arriveerde eerder dan in het draaiboek aangegeven met de skigondel op de berg, die naar alle kanten een schitterend uitzicht biedt over de bergkammen van Vorarlberg. Anders dan in voorgaande jaren, toen de fotosessie dichter bij het dorpscentrum plaatsvond, was hier geen gelegenheid om een paar korte afdalingen op de ski te doen, zodat er alleen kort in de sneeuw werd geposeerd.

Prinses Ariane, die eerder in de maand bij het schaatsen haar pols brak, had haar handen in handschoenen gestoken zodat van de blessure niets was te zien. Maar de pols is voldoende genezen om deze week te kunnen skiën, zoals haar dokter al had voorspeld. Prinses Beatrix die er al een week in Lech op heeft zitten, nam evenals vorig jaar niet deel aan de persontmoeting.