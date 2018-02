Korte Haagse carrières

Zo ben je minister of staatssecretaris, het volgende moment kun je op zoek naar een nieuwe baan. Halbe Zijlstra was bijna vier maanden minister van Buitenlandse Zaken. Dinsdag trad hij af. Vier maanden is kort, maar het kan altijd nog korter. Een overzicht van snel verdwenen bewindslieden.

Philomena Bijlhout (LPF)

Is vooralsnog de kortst zittende Nederlandse bewindspersoon. Ze werd in 2002 benoemd als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Balkenende I maar trad na enkele uren af vanwege de onjuiste informatie over haar deelname in de Surinaamse militie ten tijde van en na de decembermoorden in 1982.

Charl Schwietert (VVD)

Was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Lubbers I van 8 november tot 11 november 1982. Trad na enkele dagen af, nadat hij onwaarheden bleek te hebben verteld over zijn dienstplicht en opleiding.

Roel in ’t Veld (PvdA)

Werd in 1993 benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in kabinet Lubbers III. Trad al na tien dagen af wegens problemen rond een door hem als hoogleraar vervulde nevenfunctie.

Co Verdaas (PvdA)

Was van 5 november tot 6 december 2012 staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet Rutte II. Hij trad af in verband met een affaire rond declaratiegedrag.

Sidney van den Bergh (VVD)

Werd vanwege zijn organisatorische talenten in 1959 minister van Defensie in het kabinet-De Quay. Moest echter reeds na enkele maanden aftreden vanwege allerlei perikelen rond zijn relatie met een nog niet-gescheiden vrouw. Zijn ministerschap duurde van van 19 mei tot 1 augustus 1959.

Roelof Kruisinga (CDA)

Was minister van Defensie van 19 december 1977 tot 4 maart 1978. Verzette zich als enige in het kabinet Van Agt I tegen de productie van de neutronenbom en trad daarom al na drie maanden af.

Halbe Zijlstra (VVD)

Was sinds 26 oktober 2017 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte III. Trad op 13 februari af. Hij heeft gelogen over zijn aanwezigheid op een bijeenkomst met de Russische president Poetin.