Korte brand passagiersschip in Kreekraksluizen

Het passagiersschip Magnifique heeft in de Kreekraksluizen bij het Zeeuwse Reimerswaal korte tijd te kampen gehad met brand. Niemand raakte gewond en alle 37 opvarenden zijn in veiligheid gebracht. De Kreekraksluizen liggen in het Schelde-Rijnkanaal.

De brand ontstond volgens de veiligheidsregio Zeeland in de machinekamer, vermoedelijk in isolatiemateriaal van een schoorsteen. „De kapitein heeft het vuur geblust met een poederblusser”, zei een woordvoerder van Boat Bike Tours, een organisatie die fiets-vaarvakanties verzorgd.

De brandweer is nog bezig met onderzoek om uit te sluiten dat er meer brandhaarden zijn. Door middel van ventilatie wordt de rook uit het ruim verdreven. De passagiers zijn opgevangen in het bedieningsgebouw van de sluizen. ,,Gekeken wordt of vitale delen van de machinekamer zijn getroffen. Als dat niet zo is kunnen ze weer aan boord, anders wordt alternatief vervoer geregeld.