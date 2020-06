Kort protest van touringcarchauffeurs op het Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag hebben honderden touringcarchauffeurs geprotesteerd tegen het coronabeleid van het kabinet. De demonstratie duurde ongeveer een uur en verliep rustig. Aan drie Kamerleden is een petitie overhandigd, waarin de chauffeurs vragen om een gelijke behandeling en financiële steun.

Rond de veertig bussen kwamen onder politiebegeleiding om ongeveer 14.00 uur bij het grasveld aan en parkeerden in de buurt. De rest van de touringcars stond geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag.

Op het Malieveld was onder andere een podium neergezet. Daar overhandigden de vervoerders een petitie aan Kamerleden van de VVD, D66 en PVV. Daarna vertrokken ze weer. Ongeveer vijftien bussen waren al in de ochtend op het Malieveld aangekomen. Die bleven ook na het protest nog staan.

De touringcars kwamen in colonnes richting Den Haag gereden. Dat gaf rond het middaguur oponthoud op de A12 waar volgens Rijkswaterstaat een file ontstond tussen Zoetermeer en Nootdorp. De politie begeleidde de bussen over de snelweg naar het stadion. Daarvandaan vertrokken de chauffeurs met zo’n veertig touringcars toeterend richting het Malieveld.

De busondernemingen protesteren omdat ze vinden dat coronaregels voor hen strenger zijn dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart.

Een van de aanwezigen zei dat het seizoen voor de busbedrijven al in het water is gevallen. Geld is volgens hem nodig om tot volgend jaar overeind te blijven, want ze lopen nu de inkomsten uit de drukke periode tussen maart en juni mis door coronabeperkingen. „Als we niet snel steun krijgen, valt heel de sector om.” De busbedrijven vragen een bedrag van 240 miljoen euro.