Kort geding studentenraad om digitale tentamencontroles UvA

De studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het bestuur van de onderwijsinstelling staan donderdag tegenover elkaar in de rechtbank in Amsterdam. De raad spant een kort geding aan tegen het universiteitsbestuur vanwege surveillanceprogramma Proctorio, wat door de UvA gebruikt wordt om studenten in de gaten te houden tijdens onlinetentamens.

De raad wil dat studenten kunnen aangeven dat zij niet willen dat de software gebruikt wordt voor surveillance. Proctorio houdt studenten in de gaten als zij thuis een tentamen maken.

De UvA zei zelf eerder „een gerechtvaardigd belang” te hebben om het programma in te zetten, meldde studentenblad Folia. Studenten zouden zonder gebruik van Proctorio bijvoorbeeld studievertraging kunnen oplopen, stelde de universiteit tegenover het blad.