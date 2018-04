Kort geding over kraakactie asielzoekers

De kraakactie van de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here in Amsterdam-Oost komt voor de rechter. Volgens waarnemend burgemeester van Amsterdam, Jozias van Aartsen, dient er op 26 april een kort geding over de vraag of de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat moeten worden ontruimd of niet. Dat zei hij donderdagavond in een debat met de gemeenteraad.

De groep ongedocumenteerden kraakte tijdens de paasdagen de eerste woningen. Inmiddels hebben zo’n zestig mensen rond de 22 leegstaande huizen betrokken. Het Openbaar Ministerie (OM) besliste afgelopen zondag dat de krakers binnen acht weken de woningen moeten verlaten.

Ymere deed volgens Van Aartsen „pas” vijf dagen na de kraak aangifte en was aanvankelijk bereid een overeenkomst te sluiten met de personen in de eerste twaalf gekraakte woningen. De waarnemend burgemeester zei verder dat Ymere op 7 april het dossier compleet had voor het OM. „Op zondagochtend 8 april zijn de krakers aangeschreven dat er ontruimd gaat worden.”

De huizen stonden volgens Van Aartsen al lange tijd leeg op het moment dat ze werden gekraakt. Hij zei dat Ymere al eerder maatregelen had kunnen nemen tegen de leegstand. Bij de actie zijn wel een paar „nare incidenten” geweest, aldus de waarnemend burgemeester. „Er zijn twee vergiskraken geweest, waarvan in een geval de fameuze zaak waarbij een vrouw onder de douche stond.”

De politie en het OM hebben geen ernstige verstoring van de openbare orde geconstateerd, waardoor niet is overgegaan tot een spoedontruiming. Hoewel een aantal partijen, op initiatief van de VVD, hier via een motie op aandrong, is dit volgens Van Aartsen geen taak van de burgemeester maar van het OM.

De waarnemend burgemeester zei verder dat het nu tijd wordt dat het kabinet met een oplossing komt voor deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers.

We Are Here riep de gemeente en de regering donderdag in een statement op haar verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie.