Kort geding oud-burgemeester Heijmans tegen gemeente Weert

Voormalig burgemeester van Weert Jos Heijmans (D66) heeft de gemeente voor de rechter gesleept. Het kort geding dient maandag en is met name gericht tegen de wethouders, met wie hij al maanden ruzie heeft.

Heijmans trad in januari dit jaar tijdelijk, en in mei helemaal, terug als burgemeester. Dat had te maken met een onafhankelijk onderzoek naar zijn integriteit. Onlangs merkte de afwezige Heijmans naar eigen zeggen dat de wethouders in april op al zijn gegevens beslag hadden gelegd zonder dat hij dat wist. „Daarmee ondermijnen ze het ambt van burgemeester”, zei hij woensdagavond voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering waarin slechts één onderwerp op de agenda stond: Heijmans zelf.

„Een burgemeester beschikt over gegevens die hij nooit mag delen met de wethouders en die zij nooit mogen inzien”, zei hij bij die gelegenheid. Hij vraagt de rechter maandag om een stokje te steken voor het rondneuzen in zijn stukken.