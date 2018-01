Kort geding om vliegveld Maastricht

De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek gaat met een kort geding proberen een besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) over vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) terug te draaien. De minister besloot in december het gebruik van de hele startbaan van MAA te gedogen, hoewel de inspraakprocedure nog gaande is en de vergunningsprocedure nog een jaar duurt.

Binnen twee weken buigt de rechtbank in Den Haag zich over de zaak. De startbaan is in totaal 2750 meter. Tot voor kort was er vergunning voor het gebruik van 2500 meter, maar de minister staat nu het volledige gebruik toe. Dat maakt het opstijgen van zwaardere vrachtvliegtuigen en intercontinentale vluchten mogelijk, aldus een woordvoerder van de provincie Limburg.

Volgens de stichting nam de minister haar besluit na een bezoek door de Limburgse gedeputeerde Twan Beurskens (VVD). „Het besluit moet worden teruggedraaid”, zei de woordvoerder. „Ook een minister moet zich aan de procedures houden.”

Raadsman Richard Wagemans van de stichting spreekt van een onrechtmatige daad door de minister. „Er is geen wettelijke basis voor haar besluit. Dit mag niet!”, aldus Wagemans.

Volgens de advocaat heeft de Raad van State in 2004 bepaald dat de laatste 250 meter van de betonnen baan geen start- en landingsbaan is. „Toch staat de minister dit toe, zonder wettelijke beschikking.”