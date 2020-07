Kort geding om jeugdzorgplek in eigen regio

Een vader uit Katwijk heeft een kort geding aangespannen tegen het college van zijn gemeente om een goede jeugdzorgplek voor zijn zoon af te dwingen in de eigen regio. Het kort geding dient volgende week woensdag in Den Haag.

Advocaat Reinier Feiner bevestigt een bericht hierover van EenVandaag. De gewenste zorgplek is bedoeld voor een jongen die nu nog op de Veluwe bij De Hoenderloo Groep van de zorgorganisatie Pluryn zit. De Groep sluit binnenkort de deuren.

Volgens de raadsman was het al de bedoeling dat de autistische jongen van de Veluwe zou verhuizen naar een locatie in de buurt van zijn ouders, omdat dat erg belangrijk voor hem is. In Hoenderloo voelde hij zich intussen toch wel enigszins thuis. Maar nu wordt hij door de sluiting niet alleen overgeplaatst naar een andere vestiging van Pluryn, maar is dat nieuwe onderkomen ook nog eens opnieuw een eind van huis: 115 kilometer van Katwijk, aldus Feiner.

Hij spande de zaak namens zijn cliënt aan tegen de gemeente, omdat die verantwoordelijk is voor zorg voor de eigen jeugd. Over de sluiting van De Hoenderloo Groep is een hoop te doen geweest. De belangen van de kinderen stonden niet voorop bij het besluit van Pluryn om de instelling te sluiten, concludeerde Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vorige maand. Er is onvoldoende onderzocht en meegewogen wat de sluiting zou betekenen voor de kinderen.