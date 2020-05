Kort geding in Den Haag tegen introductie 5G-netwerk

Bij de rechtbank in Den Haag dient maandagochtend een kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De stichting probeert met een gang naar de rechter de uitrol van 5G te stoppen. De stichting zegt dat 5G-signalen gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen en dieren. Daar is overigens geen wetenschappelijk bewijs voor.

Stichting Stop5GNL stelt dat de gezondheidsrisico’s van 5G niet voldoende zijn onderzocht en dat Nederland verouderde richtlijnen hanteert die de effecten op de lange termijn buiten beschouwing laten. „Steeds meer mensen worden ziek van straling. Met de uitrol van 5G en de toename van stralingsintensiteit zal de impact voor mens en milieu enorm zijn”, stelt de stichting. De groep noemt de kwestie urgent, omdat de overheid de veiling voor de frequenties van het netwerk op dit moment voorbereidt.

De stichting Stop5GNL heeft in een verklaring expliciet afstand genomen van de reeks zendmastbranden van de afgelopen weken. De politie gaat in al die gevallen uit van brandstichting. Stop5GNL distantieert zich hiervan en stelt alleen via legale wegen zijn recht te willen halen.