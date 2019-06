Kort geding Haga Lyceum tegen Staat

Het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam spant donderdag een kort geding aan tegen de Staat in verband met een nog niet gepubliceerd rapport van de onderwijsinspectie.

Wat de eis in de dagvaarding is, wil directeur Söner Atasoy van het Haga Lyceum nog niet zeggen. Dat wordt dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat volgens Atasoy niet om een verbod op publicatie.

Eerder zei de advocaat van de school, Wouter Pors, in Het Parool dat de school publicatie van het rapport ‘in zijn huidige vorm’ wil voorkomen. De school zou daarin een onvoldoende krijgen.

De islamitische school raakte in maart in opspraak. Volgens de veiligheidsdienst AIVD lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging die onder meer achter de dubbele zelfmoordaanslag op de Moskouse metro in 2010 zat.