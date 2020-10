Kort geding Haagse horecazaak tegen sluiting om corona

Om de door het kabinet opgelegde sluiting van restaurants aan te vechten, spant de Haagse bodega De Posthoorn een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Volgens eigenaar Michael Meeuwisse hebben al veel andere horecazaken zich bij het initiatief aangesloten.

Met de rechtszaak, dinsdag voor de rechtbank in Den Haag, wil hij bereiken dat de sluiting van restaurants, die het kabinet heeft opgelegd, per direct wordt opgeheven.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, opperde woensdag dat restaurants mogelijk open kunnen blijven. Ze moeten dan wel gezondheidschecks blijven uitvoeren en de 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn. Het kabinet had toen net bepaald dat restaurants, lunchrooms en cafés een maand de deuren moeten sluiten.

„Ik denk dat we nu een keer stelling moeten nemen. Koninklijke Horeca Nederland zegt niet ‘genoeg is genoeg’, maar de brancheorganisatie doet wat de overheid zegt en wacht af. Ondertussen gaan horecaondernemers kapot of moeten hun spaargeld of pensioengeld aanspreken”, aldus de chef-kok en eigenaar van de bodega aan het Lange Voorhout.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft overigens alle begrip voor deze gang naar de rechter. „Maar wij wachten zeker niet af. Veel ondernemers zitten immers met de handen in het haar. Ook wij zien natuurlijk het liefst de restaurants vandaag hun deuren weer openen.” Een advocaat onderzoekt in opdracht van KHN de mogelijkheden, „maar daar kan ik op dit moment niet op vooruitlopen”, aldus een woordvoerster. Ze wijst op een vergelijkbare rechtszaak in Duitsland. „Daar heeft de horeca de sluiting en sluitingstijden aangevochten en is in het gelijkgesteld.”

Meeuwisse zou voorlopig prima kunnen leven met maatregelen als maximaal vier gasten per tafel en desnoods al om 20.00 uur dicht, „maar op slot, dat kan de horeca echt niet meer dragen”. En die vier weken sluiting kan volgens hem straks zomaar uitdraaien op 3 of 6 maanden.

Meeuwisse en zijn advocaat nodigen horecaondernemers uit om zich „aan te sluiten als eisende partij” in het kort geding. Ze noemen de overheidsmaatregelen disproportioneel. „Er liggen alleen maar 80-plussers met corona op de intensive care, blijkt uit een rondvraag langs ziekenhuizen. Elk mensenleven telt, maar onderschat het belang van de horeca niet voor een goed functionerende samenleving. Ontspanning, samenzijn en lachen zijn belangrijk voor je immuunsysteem.”