Korpsleiding: veiligheid verkeer niet schaden

De korpsleiding van de landelijke politie heeft voorwaarden gesteld aan de acties die de politiebonden maandag voeren. Die willen onder meer met 66 kilometer per uur vanuit verschillende plaatsen in het land over de hele breedte van de snelweg naar Den Haag rijden.

„We geven altijd aan dat de veiligheid en de openbare orde niet in het geding mogen komen. Ze mogen voertuigen niet midden op de weg stilzetten en de veiligheid van andere weggebruikers mag niet in gevaar komen”, zegt een woordvoerder, die eraan toevoegt dat iedereen het recht heeft om actie te voeren.