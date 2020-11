Korpseer bij uitvaart omgekomen agent politie Oost-Brabant

De politie Oost-Brabant heeft maandagmiddag de laatste eer bewezen aan de op 24 oktober omgekomen agent Jeroen Leuwerink. De 28-jarige agent overleed tijdens diensttijd als gevolg van een tragisch ongeval op de A270 bij Nuenen. De uitvaart maandag vond plaats met volledige korpseer. Ook minister Ferd Grapperhaus was daarbij aanwezig.

Vanuit Helmond begeleidde een ere-escorte van motoragenten de rouwstoet over een route van 40 kilometer. Onderweg stonden in een zogenoemde ‘blue line’ 22 politieauto’s met geüniformeerde agenten die hun overleden collega groetten op het moment van het passeren van het ere-escorte.

Bij het crematorium in Eindhoven werd een erehaag gevormd bestaande uit vijftig agenten die op 24 oktober betrokken zijn geweest bij het ongeval en collega’s die dicht bij de overledene staan. Een nationale draagploeg van de politie droeg de kist naar binnen, waarna vanaf 13.30 uur een besloten dienst plaatsvond. De dienst werd bijgewoond door negentig mensen, uitgenodigd door de familie conform de coronavoorschriften.

De agent kwam om het leven toen hij samen met zijn 35-jarige collega de patrouillewagen uitstapte om een gewond dier te helpen. Zij werden daarbij aangereden door een andere auto. De 28-jarige agent raakte dusdanig ernstig gewond dat hij aan zijn verwondingen overleed. Zijn collega werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zij kon een dag later weer naar huis.

Collega’s van de overledene richtten afgelopen week in het bureau van zijn basiseenheid in Helmond een gedenkruimte in. Uit het hele land kwamen via social media steunbetuigingen en uitingen van medeleven na het overlijden van de agent.