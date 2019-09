Korpschef Paauw: privacy opofferen om drugs

Om de strijd tegen drugs te kunnen winnen moeten sommige privacyregels overboord. Dat zegt de nieuwe Amsterdamse politiechef Frank Paauw in een interview met Het Parool. „We laten onszelf nu de handen op de rug binden, terwijl we allemaal zien dat we op het ravijn afrijden”, zegt Paauw.

Paauw wil onder meer de bestanden koppelen van alle organisaties die zich met criminaliteitsbestrijding bezighouden, zoals politie, justitie en gemeenten, maar ook de Belastingdienst en jeugdzorg. Onderling moeten die instanties man en paard kunnen noemen, vindt Paauw. „Overleggen tussen de politie en andere instanties over problemen binnen gezinnen lijken op het spelletje hints, waarin je niet aan elkaar mag vertellen dat je het over die en die hebt, die daar en daar problemen mee heeft.”

De korpschef wil ook beter zicht krijgen op geldstromen en eventuele witwaspraktijken. „Een van de harde cijfers die we hebben, is dat 50 procent van de horeca in Amsterdam is gefinancierd met een onderhandse lening. Daar kan duister geld achter zitten.”