Korpschef noemt uitgaansgeweld ‘onacceptabel’

Korpschef van de nationale politie Erik Akerboom noemt het uitgaansgeweld tegen politieagenten dit weekeinde „buitensporig en onacceptabel”. „Onder meer in Roosendaal en Doetinchem ging het mis tegen collega’s die ‘gewoon’ hun werk doen. Lokale en nationale maatregelen blijken weer eens noodzakelijk”, liet Akerboom via Twitter weten.

Een groep van naar schatting vijftig mensen keerde zich in de nacht van zaterdag op zondag in Doetinchem tegen de politie. Daarbij is een agente gewond geraakt aan haar hand. In totaal waren ongeveer vijftig agenten uit heel Oost-Nederland en politiehonden nodig om de rust terug te brengen. Vier mannen zijn aangehouden.

In het centrum van het Brabantse Roosendaal werden agenten bekogeld met vuurwerk, glazen en flessen. De politie voerde charges uit en veegde uiteindelijk de Markt schoon. Vier mannen en een meisje zijn aangehouden.