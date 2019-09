Korpschef: maatregelen tegen geweld genomen

De leiding van de Nationale Politie neemt al maatregelen om het geweld tegen agenten op straat tegen te gaan. Dat is de reactie van korpschef Erik Akerboom op het bericht in De Telegraaf dat politiemensen maar weinig vertrouwen hebben in de aanpak van de korpsleiding en de politiek om geweld van burgers in hun richting tegen te gaan.

Akerboom „kent, herkent en deelt” de frustraties van agenten. „Hij is het ook spuugzat dat zijn mensen met zoveel agressie en geweld te maken krijgen tijdens hun werk”, aldus een woordvoerder van de korpschef.

In samenspraak met de centrale ondernemingsraad en de vakbonden zijn al verschillende maatregelen genomen om dit tegen te gaan, geeft de zegsvrouw aan. Zo hoeven agenten incidenten niet meer op het bureau te melden, maar kunnen ze dat nu via hun mobiele telefoon doen. Ook zijn er bodycams beschikbaar, waarvan uit onderzoek blijkt dat er een afschrikwekkende werking van uitgaat.