Korpschef eist invoering stroomstootwapen

De korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom eist dat agenten een stroomstootwapen mogen gaan gebruiken. Hij zegt in een interview in De Telegraaf dat het te lang duurt voordat de regering een besluit over de taser neemt.

De eis volgt op onvrede binnen het politiekorps nadat afgelopen vrijdag een man uit een trouwstoet een agent bewusteloos sloeg. Akerboom zegt in de krant dat hij er alles aan heeft gedaan, maar dat de goedkeuring moet komen vanuit Den Haag. Hij zegt veel e-mails van gefrustreerde agenten te krijgen. „Hun frustratie is ook mijn frustratie. Meer dan eens per uur wordt een agent belaagd. Het geweld lijkt onuitroeibaar.”

Volgens de korpschef moet het stroomstootwapen helpen bij het herstellen van het gezag. „Het is effectief om geweld te stoppen en werkt bovendien preventief.”

Verschillende politiekorpsen hebben de taser al twee jaar gebruikt in een proef. Daarom moet de regering nu een besluit nemen over het stroomstootwapen, vindt Akerboom.