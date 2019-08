Korpschef A’dam: ‘geen sprake van doofpot’

De Amsterdamse korpschef Frank Paauw zegt zich pertinent niet te herkennen in het beeld dat De Telegraaf schetst van de zaak van de 15-jarige zoon van burgemeester Femke Halsema. Dat staat in een interne mail die Pauw aan agenten heeft gestuurd, en waar NRC uit citeert.

Volgens NRC schrijft Paauw daarin: „Vanaf het eerste moment ben ik op de hoogte gesteld van deze zaak; een zaak waarmee we niet anders zijn omgegaan dan andere, vergelijkbare zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn. Over de identiteit van verdachten doen we nooit uitspraken, bij minderjarigen betrachten we zo mogelijk nog meer terughoudendheid om hun privacy te beschermen”.

Hij roept agenten op zich te melden die denken dat politie en justitie een doofpot hanteren in die zaak. „Heb jij het gevoel dat er iets niet klopt, zit je iets dwars, klop dan aan bij je leidinggevende, een vertrouwenspersoon, of bij mij persoonlijk. Spreek me eerst aan, kijk me in de ogen, zoals collega’s dat in mijn optiek onderling horen te doen”, schrijft hij.