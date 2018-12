Korps Mariniers zet geplastificeerd terreinvoertuig in

De krijgsmacht zet gloednieuwe legervoertuigen in op Curaçao. De Anaconda –met .50-mitrailleur– moet Venezuela op een afstand houden. Of noodhulp verlenen na een verwoestende orkaan. „Een echt werkpaard.” Geheel geplastificeerd.

Luitenant Hans van Vierssen raust met zijn Anaconda over de Leusderheide. Zand vliegt in het rond. Grommend ploegt de 4x4-terreinwagen over het ruige oefenterrein onder de rook van Amersfoort. Een .50-machinegeweer steekt dreigend boven het zandkleurige voertuig uit.

Inzittenden hotsen hardhandig heen en weer in het voertuig. Heuvel op, heuvel af. Gordels zijn niet overbodig. Even komt de Anaconda vast te zitten. Tikkie terug. Een nieuwe poging slaagt glansrijk. „Rijdt fantastisch”, verzekert Van Vierssen van de Koninklijke Marine genietend. „Een echt werkpaard.”

Waarschuwing

Het halfopen legervoertuig is de nieuwe aanwinst van het Korps Mariniers. De Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) zet binnenkort de Anaconda in bij de bescherming van het Nederlands grondgebied in het Caribisch gebied – de West.

„De Anaconda moet Curaçao verdedigen als Venezuela binnenvalt”, legt luitenant Van Vierssen uit achter het stuur van het terreinvoertuig. „Net zolang tot hulptroepen vanuit Nederland of de VS zijn gearriveerd.” Caracas is gewaarschuwd.

De West krijgt 46 Anaconda’s, voor pakweg 6 miljoen euro. De eerste 36 arriveren eind januari, de laatst tien in april. De nieuwe voertuigen vervangen de huidige gepantserde Mercedes Benz 280 CDI’s, die aanvankelijk zouden worden ingezet voor Mali. Ook na terugtrekking van Nederland uit de VN-missie houdt de landmacht een schreeuwend tekort aan voertuigen.

Kinderziektes

De Anaconda –3.0 liter,180 pk– is een compleet verbouwde Iveco Daily. DEBA Bedrijfswagen uit Etten-Leur heeft in zeven maanden tijd 46 bedrijfswagens omgebouwd tot terreinvoertuig. Mét vierwielaandrijving. Voor patrouilles, voor noodhulp, voor landsverdediging.

DEBA, winnaar van een Europese aanbesteding, brengt het terreinvoertuig op de markt als Dutch Military Vehicle (DMV). „We hebben in de Anaconda allerlei bestaande concepten aan elkaar geschroefd”, legt DEBA-directeur Mark Scheffers uit. Kinderziektes blijven daardoor tot een minimum beperkt. Denkt hij.

De Anaconda moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse krijgsmacht. Het voertuig mag bijvoorbeeld niet langer zijn dan 527,5 centimeter. „Geen halve centimeter extra.” De voertuigen moeten namelijk in Zr.Ms. Pelikaan passen, het ondersteuningsvaartuig van de marine.

Om ruimte te sparen zijn de bevestigingsogen om de Anaconda aan boord vast te zetten niet aan de achterkant, maar aan de onderkant bevestigd. Om dezelfde reden is de trekhaak demontabel en de lierplaat aan de voorkant in het chassis verwerkt.

Nieuwe motor

Het Oostenrijkse bedrijf Achleitner heeft alle voertuigen voorzien van een 8-trapsautomaat en een nieuwe motor. De Euro 6-motor is vervangen door een minder milieuvriendelijke Euro 3. Noodgedwongen. „De diesel op Curaçao bevat meer zwavel en is daardoor niet geschikt voor Euro 6-motoren, zegt luitenant Van Vierssen.

Nederland heeft hiermee z’n lesje geleerd. Na de orkaan Irma, die begin september 2017 een verwoestend spoor in het Caribisch gebied trok, stuurde Nederland een vloot politieauto’s naar het rampgebied. Met Euro 6-motor. „Deze stonden na een dag stil.”

DEBA Bedrijfswagens heeft op het kale Iveco-onderstel een rolkooi laten bouwen. De opbouw kan tegen een stootje. „Een beproefd concept”, verzekert DEBA-directeur Scheffers op de Leusderheide. „Deze rolkooi wordt ook gebruik in de rally Paris-Dakar.”

Achterop het halfopen terreinvoertuig bevindt zich een laadbak. Precies groot genoeg om een NATO-pallet in te vervoeren. Met bijvoorbeeld 1000 liter water. Harde eis voor de Anaconda. Hulptroepen moeten na een orkaan voldoende drinkwater bij zich hebben.

Roest

De klimatologische omstandigheden in het Caribisch gebied zijn bar. Het zwaarste gevecht dat de Nederlandse troepen in de West moeten leveren is met roest. Zon, zout en veel wind doen een zware aanslag op het materieel. „Een drama”, verzucht luitenant Van Vierssen. Elke Anaconda is daarom voor 13.000 euro voorzien van een zware, beschermende coating. „We hebben de terreinwagens geplastificeerd.”

DEBA houdt de vinger aan de pols. „Het eerste jaar gaan we er drie keer naar toe om elk mogelijk begin van roestvorming op te sporen.” Ook bij de stoelen van toeleveranciers bijvoorbeeld. De Anaconda moet wel twaalf jaar mee. Als het even kan.