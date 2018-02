Korps Mariniers traint in Noorwegen tegen de dreiging van de Russen

Russische troepen zijn in toenemende mate actief in het Noordpoolgebied. „De NAVO moet deze dreiging serieus nemen.” Mariniers trainen daarom in Noorwegen, ver boven de poolcirkel. Leven en overleven. De slag om de Noordpool lijkt begonnen.

De Russen tonen niet voor niets interesse in het noordelijk poolgebied. Door de opwarming van de aarde dreigt er binnen afzienbare tijd een ijsvrije scheepvaartroute door de Noordelijke IJszee te ontstaan. De grote vraag is wie straks deze route controleert. De grenzen in het poolgebied liggen niet vast. Bovendien heeft de poolregio belangrijke olie- en gasvoorraden.

Mariniers

Het oefenscenario van een wintertraining van het Korps Mariniers in Noorwegen dezer weken is daarom niet uit de lucht gegrepen. Vijandelijke troepen uit Nordvestia proberen tijdens de afsluitende oefening voet aan de grond te krijgen in Noorwegen.

Zwaarbewapende mariniers moeten de aanval afslaan. „Nordvestia staat voor de Russische Federatie”, erkent commandant Harro de Vries van 2 Marine Combat Group (MCG) van het Korps Mariniers, in het hartje van het Noorse oefengebied. De luitenant-kolonel is van alle markten thuis. Amper vijf maanden geleden leidde hij nog de noodhulpoperatie op tropisch Sint Maarten na de verwoestende orkaan Irma.

De NAVO volgt de Russische activiteit met argusogen. „We constateren hier een toenemend aantal Russische inlichtingenmissies”, verklaart De Vries. „Voor Noorwegen bevinden zich opvallend veel Russische vissersboten, volgepropt met antennes.”

Mariniers maken jacht op ’t hijgend hert in Noorwegen

Het Korps Mariniers oefent niet voor niets in Arctisch gebied. De kans op een Russische inval in Noorwegen –een NAVO-partner– acht De Vries niet groot. „Als NAVO moeten we echter in staat zijn om een aanval van de Russen af te slaan”, legt hij uit.

Na de Tweede Wereldoorlog zag het Westen zich continu geconfronteerd met de dreiging van de Sovjet-Unie. Een aanval via de noordflank van de NAVO –via Noorwegen– was niet uitgesloten. Het Korps Mariniers kreeg de NAVO-taak om –met de Britse Royal Marines– de noordflank van Europa te verdedigen. Na de val van de Muur leek de dreiging geweken. Maar met de inname van de Krim door Rusland en de inmenging in Oekraïne is de Russische dreiging weer volop actueel.

Nederland, Groot-Brittannië en de VS zijn de enige landen binnen de NAVO die actief met mariniers operaties trainen in Arctisch gebied. „We zullen de dreiging van de Russen serieus moeten nemen. Daarom oefenen we hier”, zegt luitenant-kolonel De Vries, tussen de besneeuwde bergen.

In het oefenscenario staan Nederlandse mariniers tegenover Noorse eenheden. Mét voormalige Nederlandse Leopard 2A4-tanks. „Wrang”, geeft de luitenant-kolonel toe. Nederland beschikt door zware bezuinigingen niet meer over eigen gevechtstanks. „Ik zie ze graag terugkomen.”

Nederland moet, in het licht van de actuele Russische dreiging, een nieuwe impuls geven aan de training van grootschalige militaire operaties, vindt De Vries. Met zware wapensystemen. „De krijgsmacht heeft zich na Afghanistan alleen gericht op kleinschalige missies.”

De commandant pleit voor een terugkeer van zware 120 mm-wapensystemen naar het Korps Mariniers. „Mariniers vormen een amfibische, expeditionaire gevechtseenheid die als eerste vijandelijk gebied intrekt. Dan moeten onze middelen daar op afgestemd zijn.”

Onvoorspelbaar

Het amfibisch opereren vereist specifiek materieel. „Mariniers opereren op de grens van water en land. Daarom hebben we voertuigen nodig die, vanaf een landingsvaartuig, zich door 1,5 meter diep water kunnen verplaatsen”, stelt luitenant-kolonel De Vries. Ook de aanschaf van extra, snelle sneeuwscooters is van groot belang. „Wij hebben deze nodig om snel en onvoorspelbaar tegen de vijand te kunnen optreden.”