Korps Mariniers traint in noorden van Noorwegen

Sneeuw, ijs, hagel. Het Korps Mariniers traint in het noorden van Noorwegen. Leren overleven, je verplaatsen en vooral vechten in Arctisch gebied. In ijzige omstandigheden, snijdende kou.

Niet zonder reden. De Russen tonen de afgelopen jaren meer dan gewone interesse in het Noordpoolgebied. Op verzoek van Noorwegen en de NAVO traint het Korps Mariniers daarom in het noorden van Noorwegen.

Grootschaliger dan ooit. Aan de wintertraining nemen dit jaar 600 manschappen (m/v) deel, inclusief Belgen, Duitsers en een plukje Amerikanen van het US Marine Corps. Verder zijn er nog wat landmachters actief.

De wintertraining eindigt deze week met de Final Training Exercise, de eindoefening op bataljonsniveau. De manschappen trekken daarbij alles uit de kast. Gepantserde voertuigen, landingsvaartuigen, transportvliegtuigen voor paradroppings en antitankwapens. Belangrijk om expertise op te doen –en vast te houden– bij het optreden in extreem terrein.

De 14 Anti Armour Troop, onderdeel van het Korps Mariniers, vuurt in Noorwegen een Gill- antitankwapen af. Een zogenaamde fire-and-forgetraket. Vuren en vergeten. De 1,2 meter lange raket met een bereik van 2500 meter zoekt dankzij een infraroodcamera in de kop zelf zijn weg naar het doel. De manschappen kunnen na het afvuren direct dekking zoeken.

Oefenen, trainen en afzien voor vrede en veiligheid. Qua Patet Orbis, zeggen de vechtjassen. Zo wijd de wereld strekt. Bikkels.