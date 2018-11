Kopstukken motorbende opgepakt bij grote actie

Bij een grote actie tegen motorclub Caloh Wagoh zijn woensdagochtend twee kopstukken aangehouden. Bij de actie, waaraan ongeveer achthonderd politiemensen meedoen, zijn op meer dan veertig plekken invallen gedaan, aldus de politie.

De twee kopstukken van 48 en 70 jaar zijn in Mijdrecht en Leiden aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze zijn vastgezet voor verhoor en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De actie richt zich volgens de woordvoerder vooral op „ondermijnende activiteiten” van leden van deze motorclub, die volgens de politie kan worden gezien als een criminele bende. De invallen in woningen van leden van de club, bedrijfspanden en clubhuizen van Caloh Wagoh vonden plaats in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland.

Caloh Wagoh dook de afgelopen tijd op in meerdere onderzoeken van politie en justitie. Zo worden drie leden van de Woerdense tak verdacht van de beschieting met een antiraketwapen van het gebouw waarin onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama is gevestigd. In oktober werd een 47-jarig Haags lid van de motorclub aangehouden op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts.