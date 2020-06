Kopstuk in cocaïnehandel aangehouden in Rotterdam

De recherche heeft in een huis in Rotterdam een 48-jarige man aangehouden die een leidinggevende rol zou hebben gespeeld bij het invoeren van grote partijen cocaïne in 2015 en 2016. Hij staat bekend als een kopstuk in de cocaïnehandel, aldus het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte werd maandag opgepakt toen negen adressen in Rotterdam en één in de Meern werden doorzocht vanwege een drugsonderzoek van het Landelijk Parket.

Bij de doorzoekingen zijn onder meer een Mercedes, meerdere smartphones, waardevolle goederen en een vuurwapen in beslag genomen. In totaal zijn er tienduizenden euro’s in contanten aangetroffen waarop beslag is gelegd. Daaronder is een bedrag van 15.000 euro dat in een champagnekoeler lag.

Het OM verdenkt de in Rotterdam aangehouden man van het medeplegen van de invoer van 1015 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in november en december 2015. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de invoer van 3776 kilo via de Rotterdamse haven tussen april en juni 2016.

De woning waar de verdachte is aangetroffen, stond vol met dure drank, waaronder kostbare cognacs en champagneflessen van enkele duizenden euro’s per stuk.

De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het OM sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.