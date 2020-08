Kopstuk bende van Venlo wil uitzicht op leven buiten de cel

De tot een levenslange celstraf veroordeelde Frenkie P. wil uitzicht krijgen op een leven buiten de gevangenis. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de man die bekend staat als kopstuk van de bende van Venlo, een kort geding tegen de Nederlandse staat aangespannen. Volgens P. heeft hij geen eerlijke kans gekregen, hij spreekt van „achterkamertjespolitiek”. De rechter beslist over twee weken.

P. is ruim een kwart eeuw geleden veroordeeld voor meerdere moorden. Samen met anderen zou hij begin jaren negentig dood en verderf hebben gezaaid in en rond Venlo. P. heeft de meeste delicten ontkend en doet dat nog altijd. Zijn advocaat denkt dat dat nu tegen hem gebruikt wordt in het advies om (nog) niet deel te mogen nemen aan een resocialisatietraject, een traject dus om weer te wennen aan de maatschappij waar hij al zo lang geen deel van uitmaakt.

„P. zou onvoldoende hebben meegewerkt en daarom ligt er een negatief advies. Maar het is niet zo dat hij niet over de delicten wíl vertellen, hij kán er niet over vertellen omdat hij ze ontkent. Wil dit zeggen dat zo lang hij blijft ontkennen, het advies nooit kan veranderen?”, aldus de advocaat van P. dinsdag in de rechtbank in Den Haag.

De advocaat van de Staat merkte op dat P. wel degelijk uitzicht houdt op dat traject. „De adviescommissie kan volgend jaar weer naar zijn zaak kijken en het beoordelen.”