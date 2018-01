‘Kopschoppers’ krijgen ultimatum

De politie in Amsterdam heeft twee ‘kopschoppers’ een week de tijd gegeven zich te melden. Doen zij dat niet, dan worden daders herkenbaar in de media getoond, zegt een woordvoerder van het Amsterdams korps in het regionale opsporingsprogramma Bureau 020.

De twee zouden in september 2017 een 24-jarige man tot twee keer toe keihard tegen zijn hoofd hebben geschopt. De beelden van de mishandeling zijn zo gruwelijk dat justitie heeft besloten ze sinds vrijdag alleen gedeeltelijk uit te zenden.

De man liep een gebroken kaak, gebroken tanden en een scheur in zijn neus op. Zijn gezicht is kapot geschopt, aldus politiewoordvoerder. De daders gaan er na de mishandeling nog niet meteen vandoor. Een van de daders lijkt zelf ook gewond. Daarom houdt de politie er rekening dat voorafgaand aan het incident nog iets heeft afgespeeld.