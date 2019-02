Kopje stemhulp maakt invuller linkser

Het gebruik van een kopje bij een stelling in een stemhulp zorgt voor linksere antwoorden bij een deel van de invullers. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van verschillende universiteiten.

Een stemhulp, bijvoorbeeld de StemWijzer, wordt door veel kiezers gebruikt om bij de juiste partij uit te komen bij verkiezingen. Aan de hand van stellingen wordt de mening van de invuller vergeleken met die van politieke partijen. Veel stemhulpen plaatsen bij elke stelling een kopje, waarin het thema staat. Bij de stelling „moet de provincie meer geld steken in klimaatmaatregelen?”, staat bijvoorbeeld het kopje „Klimaat”.

De aanwezigheid van dat kopje leidt voor een deel van de invullers tot meer linkse antwoorden dan wanneer er geen kopje bij de stelling zou staan. De onderzoekers hebben hier nog geen duidelijke verklaring voor: „Kennelijk is het gedachteproces dat in gang wordt gezet door die kopjes niet zo eenduidig als we vooraf aannamen”, schrijven ze in een persbericht.