Kopiekaarten uit de oorlog ontdekt

Bij het inventariseren van de collectie van de Vlaardingers F.J. Hendriksen jr. (1925-2010) en zijn vader F.J. Hendriksen sr. (1900-1961) is onlangs een bijzondere ontdekking gedaan. Het gaat om 28 door brand aangetaste kopiekaarten van persoonsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog.

De kaarten zijn waarschijnlijk door Hendriksen sr. in Den Haag van straat geraapt, na het Britse bombardement van 11 april 1944 op Villa Kleykamp. Een unieke vondst, volgens het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

In Villa Kleykamp bewaarden de Duitsers in honderdvijftig metalen ladekasten kopieën van alle in Nederland uitgegeven persoonsbewijzen.