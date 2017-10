De aanhouding van een inbreker in een slooppand in Rotterdam was woensdag een eitje voor de politie. De man was kennelijk zo vermoeid geraakt van zijn nachtelijke werkzaamheden dat hij in slaap was gevallen. Een bouwvakker ontdekte hem ’s ochtends vroeg en seinde de politie in.

De 38-jarige verdachte, die geen vaste woonplaats heeft, werd opgepakt en mocht in de cel verder slapen, laat de poltie weten. De tas vol koper die bij hem lag in het slooppand aan de Melchertstraat, is in beslag genomen.