Koper nieuwbouw Amsterdam moet huis zelf gaan bewonen

Kopers van een nieuwbouwhuis in Amsterdam krijgen binnen afzienbare tijd te maken met ‘zelfwoonplicht’: ze moeten hun huis zelf gaan bewonen. Wethouder Laurens Ivens (SP, wonen) wil zo vastgoedinvesteerders de voet dwars zetten die huizen kopen om ze voor de hoofdprijs door te verhuren. „We moeten zorgen dat woningen worden gekocht om in te wonen en niet om er zoveel mogelijk aan te verdienen”, zegt Ivens.

Het voorstel is tot en met 1 maart open voor inspraak. Als daarna alles gaat zoals Ivens wil, dan wordt de zelfwoonplicht nog deze zomer beleid. De maatregel wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en gaat ook gelden voor de volgende koper. Er zijn een paar uitzonderingen. Kopers mogen hun huis wel verhuren aan naaste familieleden en bij een verblijf in het buitenland. Ook mag een huis worden aangeboden als sociale of middeldure huurwoning (tot 1027 euro per maand).

Ivens hoopt dat de zelfwoonplicht ervoor zorgt dat „Amsterdam een stad blijft waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee”. Door ‘buy-to-let’, kopen om duur door te verhuren, zijn zowel huur- als koopprijzen in de hoofdstad flink opgestuwd.

De eerste woningen waarvoor de zelfwoonplicht gaat gelden, moeten nog worden gebouwd en worden pas over enkele jaren opgeleverd.