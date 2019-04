Kootwijkerbroeker voor rechter om site over rassenvermenging

Pieter van der M. uit Kootwijkerbroek moet zich woensdag voor de rechtbank in Amsterdam verantwoorden voor zijn internetsite stop-rassen-vermenging.nl. De site is inmiddels niet meer beschikbaar.

Van der M. wordt verdacht van het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en van groepsbelediging jegens mensen van diverse etnische afkomst en Joden. Zijn vader, tegen wie ook onderzoek was ingesteld, wordt niet vervolgd „wegens onvoldoende bewijs” van diens aandeel.

Met de site wilde Van der M. „aantonen dat rassenvermenging van dieren, mensen en bomen tegennatuurlijk is en degeneratie tot gevolg heeft.” De Kootwijkerbroeker schreef onder meer: „Ik kan me niet voorstellen dat God eerst verschillende rassen schiep om ze daarna te laten vermengen tot een bruine of grijze mengelmoes.” Van der M. sprak van een „blanke genocide.” „Het zijn vooral de verkeerde Joden die hier achter zitten, die campagne voeren om niet-blanken te integreren in blanke bevolkingen om zodoende het blanke ras te vernietigen.”

Van der M. verklaarde eerder dat de site niet antisemitisch of racistisch zou zijn. Aanleiding voor het onderzoek van het OM was een aangifte in augustus 2016 van MiND, het landelijk meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Dat reageerde daarmee volgens het OM op twintig meldingen van discriminerende uitingen op de website. In de dagvaarding worden uitlatingen geciteerd als „Rassenvermenging is de ergste misdaad die er is”.