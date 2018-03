Koopzondag blijft in Geldermalsen boven de markt hangen

Na alle commotie rond de eventuele openstelling van winkels rond Kerst, lijkt de rust weergekeerd in Geldermalsen. Maar het is slechts een kwestie van tijd voor de koopzondag opnieuw opspeelt.

De mogelijke openstelling van een aantal winkels in de fruitgemeente op 24 december, de zondag voor Kerst, kreeg drie maanden terug landelijke aandacht. Plaatselijke ondernemers probeerden open te gaan en daarmee de plaatselijke winkeltijdenverordening voor één keer te omzeilen. Toen de ondernemers van de raadsmeerderheid nul op rekest kregen, lieten zeven winkeliers weten over te gaan tot een „besloten openstelling.”

Het college waarschuwde dat hen een boete van maximaal 20.500 euro of een hechtenis van zes maanden boven het hoofd hing. Uiteindelijk trotseerden twee modezaken, waaronder Only for Men, deze dreiging en openden op 24 december hun deuren voor vaste klanten.

Discussies

De gang van zaken zorgde voor pittige discussies tussen de plaatselijke ondernemers. „Er bestond verschil van mening, maar het leidde niet tot ruzie. Inmiddels is de rust weergekeerd”, zegt Karin van Mook, bestuurslid van Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen (OGG).

Ook ondernemer Jan van Leeuwen stelt vast dat de kwestie voor onrust zorgde. „Het is niet leuk als je als collega’s geen eensluidend standpunt laat horen.” Volgens Van Leeuwen zit de overgrote meerderheid van de inwoners én de winkeliers in Geldermalsen niet op een koopzondag te wachten. „Je kunt natuurlijk wel zeggen dat iedereen erom verlegen zit, de regels aan je laars lappen en de landelijke media erbij halen, maar nog niet zo lang geleden liet 80 tot 90 procent van de winkeliers weten niet op zondag open te willen gaan.”

Van Leeuwen deelde zijn argumenten tegen een koopzondag met de inwoners: de verhoogde werkdruk voor alle ondernemers en de economische druk voor degenen die eigenlijk niet open willen, terwijl de omzet niet of nauwelijks toeneemt. Voor hem zelf spelen vooral principiële overwegingen een rol. „Wat anderen ook doen, ik houd mijn winkel dicht. Ik word niet beter van een koopzondag, financieel niet en geestelijk al helemaal niet.”

Verkiezingen

Gemeentevoorlichter Co van Leeuwen ziet ook dat de rust is weergekeerd rond de koopzondagen. „De winkeliers beseffen dat er deze periode niks meer te halen valt. Het is nu twee keer in de gemeenteraad geweest. De situatie is duidelijk. Wel maken ze gebruik van de ontheffingsmogelijkheden. Zo zijn er winkeliers die met Hemelvaartsdag overwegen open te gaan, dat past binnen de regelgeving.” Hij verwacht dat het onderwerp een rol gaat spelen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, die vanwege een herindeling in november gehouden worden.

Ook Van Mook gaat ervan uit dat de zondagse winkelsluiting straks opnieuw op de agenda komt. „Het gaat ons om een vrije keuze; zo’n 85 procent van de winkeliers vindt dat ze daarover zelf een beslissing moet kunnen nemen. Dat betekent niet dat die ondernemers ook daadwerkelijk op zondag open willen. En ook de voorstanders zijn niet van plan elke zondag open te gaan. Het gaat om een aantal speciale gelegenheden en bijvoorbeeld ’s zomers wanneer het hier druk is met toeristen.” Een groepje ondernemers neemt hierin het voortouw. „Het wordt zonder meer een onderwerp tijdens de verkiezingen. Er wordt gelobbyd van beide kanten.”

Piet Feenstra, mede-eigenaar van Only for Men, kijkt met gemengde gevoelens terug op de zondagopenstelling van zijn winkel. „Het was een groot succes. We kregen veel bezoekers. Aan de andere kant zorgde het voor onrust. Dat gedoe eromheen vond ik heel jammer. De hele kwestie heeft Geldermalsen meer geschaad dan goed gedaan.”

Feenstra vindt nog steeds dat de gemeente(raad) voor de verkeerde aanpak heeft gekozen. „We hebben op alle manieren geprobeerd samen te werken en in gesprek te gaan. Dat is niet gelukt. Heel triest, een gemiste kans. Ik betreur het dat een kleine minderheid haar wil oplegt aan de meerderheid.”

Boete

Vorige week viel de boete voor het delict op de deurmat. Die bedroeg geen 20.500, maar slechts 400 euro. „Die betalen we gewoon, weliswaar onder protest. Aanvechten kost te veel negatieve energie”, zegt Feenstra. Hij heeft begrip voor de tegenstanders, betreurt de ophef –„ik heb ook een christelijke achtergrond”– maar benadrukt dat op den duur de koopzondag niet tegen is te houden. „De herindeling komt eraan. Met een groepje ondernemers kijken we naar de mogelijkheden. We willen de zaak niet forceren, maar gaan ook niet stil af zitten wachten wat er gebeurt.”

Ook Jan van Leeuwen zit niet stil. Een open brief leverde hem positieve reacties op. Maar niet genoeg, benadrukt hij. „De paar voorstanders roepen heel hard, maar de zwijgende meerderheid –tegenstanders van de koopzondagen– moeten hun stem ook laten horen en niet wachten tot we straks in het stemhokje staan. Dan kan het te laat zijn.”