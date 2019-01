„Koopzondag bespreekstuk in gemeente West Betuwe, geen breekpunt”

De SGP onderhandelt weer mee over de vorming van een coalitie in de nieuwe gemeente West Betuwe. Voorman Lourens van Bruchem houdt wel een slag om de arm. „Laten we niet te vroeg juichen.”

De comeback van de SGP is te danken aan het feit dat CDA en GroenLinks zich niet konden vinden in de tekst over duurzaamheid die formateur Marianne Kallen opstelde. Dorpsbelangen, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe konden daar wél mee leven, zodat de onderhandelingen klapten. Daarop kwam de SGP weer in beeld. Eerder haakte de partij van lijsttrekker Van Bruchem af vanwege haar stellingname rond de koopzondag.

Tijdens de eerste onderhandelingen bleek dat hét onderwerp dat voor verdeeldheid zorgde. Ook al omdat voor de verkiezingen en rond Kerst de kwestie door een handvol ondernemers in Geldermalsen –en in hun kielzog enkele politieke partijen– hoog op de agenda werd gezet.

Proef

De coalitie in Geldermalsen –Dorpsbelangen, CDA en SGP– hield beide keren vast aan de afspraak dat er geen koopzondagen zouden komen. Wel liet Dorpsbelangen weten de komende raadsperiode open te staan voor een proef met maximaal twaalf koopzondagen. De SGP maakte zich sterk voor handhaving van de bestaande situatie. Na de eerste gespreksronden in december besloten negen van de tien partijen van de koopzondag een vrije kwestie te maken. Er zouden geen afspraken worden gemaakt in het coalitieakkoord: partijen waren vrij een eigen beslissing te nemen als het onderwerp op de agenda stond. Daarop liet de SGP weten daar niet in mee te gaan.

„Wij wilden meedenken over een onderzoek naar de mening van ondernemers en inwoners over de koopzondagen. Anderzijds wilden we de zekerheid dat de winkels ’s zondags niet open zouden gaan. Dat bleek niet haalbaar. Toen hebben we laten weten dat we niet mee kunnen doen”, zei Van Bruchem destijds teleurgesteld.

De onderhandelingen van Dorpsbelangen, CU, Leefbaar, CDA en GroenLinks leken op een oor na gevild toen de partijen het vorige week niet eens werden over windmolens. „Beide lokale partijen vonden de veertien molens en twee zonneparken die gepland staan al een mooie bijdrage. Wij mikten verder op innovatieve technieken, warmtepompen en de isolatie van woningen. Daarop haakten GroenLinks en CDA af. Van GroenLinks kan ik dat begrijpen, de keuze van het CDA verbaasde me”, zegt Ed Goossens, onderhandelaar van Dorpsbelangen.

Verantwoordelijkheid

Na het opstappen van CDA en GroenLinks nodigde hij de SGP uit aan de onderhandelingstafel. Lourens van Bruchem is dankbaar voor deze ontwikkeling. „We willen graag verantwoordelijkheid nemen voor de opbouw van West Betuwe. We zijn in december als goede vrienden uit elkaar gegaan, onze deur bleef openstaan.”

Over windmolens worden de vier partijen het wel eens, de koopzondag vormt het hete hangijzer. Van Bruchem houdt zijn kruit nog even droog. „We zijn ver met het coalitieakkoord en vertrouwen erop dat we er ook met de koopzondag uitkomen.”

Ook Goossens is positief en lijkt de SGP tegemoet te komen. „De koopzondag staat inderdaad weer op de agenda. Maar het is een bespreekstuk, geen breekpunt. Het mag de rest van het akkoord niet overschaduwen. Er zijn belangrijker dingen te doen.”

De partijen die nu om de tafel zitten, steunen op 16 van de 31 raadszetels. De vorige combinatie telde er 17. Een smalle basis, geeft Van Bruchem toe. „Wij hebben er graag een partij bij. Wat ons betreft wordt dat het CDA. We hebben in het verleden goed samengewerkt.”

Goossens lijkt daar niet voor te porren. „Een coalitie met 16 zetels is geen probleem. We verwachten dat ons akkoord breed gedragen wordt.”