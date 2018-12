Jacqueline Koops-Scheele (ChristenUnie) is maandag door de gemeenteraad van Heerde unaniem voorgedragen als opvolger van interim-burgemeester Fred de Graaf (VVD). Dat meldt De Stentor.

De Graaf trad vorig jaar oktober aan na het vertrek van Inez Pijnenburg (VVD).

Koops-Scheele was de afgelopen drie jaar wethouder in de gemeente Stichtse Vecht. Eerder was de juriste wethouder in Amstelveen.