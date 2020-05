Koopjesjagers onder voorwaarden weer welkom in outlet Roermond

De Designer Outlet in Roermond mag weer open. Met ingang van maandag 11 mei mag het winkelcomplex onder voorwaarden weer koopjesjagers verwelkomen. Dat maakte de Veiligheidsregio Limburg-Noord donderdag bekend.

De voorwaarden betreffen onder meer de 1,5 meter afstandsregel en door de winkeliers te nemen hygiënemaatregelen. Bovendien is de heropening beperkt tot non-food. Veiligheidsregio en Outlet Center bekijken regelmatig of meer aanpassingen nodig zijn.

Het winkelcomplex werd 21 maart op last van de veiligheidsregio gesloten. De sluiting moest massale toeloop van binnen- en buitenlandse kooptoeristen tijdens de coronacrisis voorkomen.

Designer Outlet Roermond is onderdeel van het Britse moederbedrijf McArthurGlen, met ruim twintig outletcentra in negen landen. De Roermondse vestiging trekt jaarlijks zo’n acht miljoen bezoekers, met name Duitsers. Maar ook uit China en Oost-Europese landen weten koopjesjagers de weg naar Roermond te vinden.