„Koophuis buiten bereik modale eenverdiener"

Eenverdieners met een modaal jaarinkomen (36.000 euro) zijn nauwelijks nog in staat een woning te kopen, meldt de NOS op basis van onderzoek van De Hypotheker.

Voor minder dan 150.000 euro is er bijna nergens meer een huis beschikbaar. Bij 4,3 procent van de aangeboden woningen ligt de vraagprijs onder de 150.000 euro. Vorig jaar was dat percentage nog 7,5.

De Hypotheker vergeleek het huizenaanbod op woningwebsite Funda in de eerste week van november 2018 met die van de derde week van november 2019.

Voor tweeverdieners met een inkomen rond modaal is het niet veel beter. Vorig jaar viel 46 procent van de te koop staande woningen op Funda binnen de 300.000 euro-grens, nu is dat 38 procent.

Van de vijf grootste steden is vooral de situatie in Utrecht verslechterd. Slechts 1,6 procent van de woningen staat daar te koop voor 150.000 euro of minder. Vorig jaar was dat nog 13 procent.