Koolmonoxidevergiftiging in huis door barbecue

De problemen met koolmonoxide woensdag in een woning in Doesburg, zijn veroorzaakt door een houtskoolbarbecue. De barbecue werd in huis aangestoken, meldt de politie. Onderzoek heeft geen mankementen aan de cv-ketel aan het licht gebracht waardoor koolmonoxide vrij zou kunnen zijn gekomen.

De vader van het gezin in de woning aan de Monseigneur Bekkerslaan in Doesburg overleed door koolmonoxidevergiftiging, de moeder en een minderjarig kind belandden in het ziekenhuis. Elf andere gezinsleden werden nagekeken door ambulancepersoneel.