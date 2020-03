Koolmees: regeling voor loonkosten bedrijven met paar dagen klaar

De regeling om bedrijven tegemoet te komen in hun loonkosten is over een paar dagen klaar. Dat verwacht minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Met de regeling kunnen bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen. „Over een paar dagen is de regeling klaar. Als de regeling is gepubliceerd kan het loket open, en kunnen bedrijven hun aanvraag indienen.”

Wanneer bedrijven hun aanvraag precies kunnen indienen bij het UWV, wilde Koolmees nog niet zeggen. „Daar ga ik nog geen uitspraken over doen, we moeten het eerst netjes geregeld hebben.”

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt de werktijdverkorting, waar bedrijven sinds dinsdag 17 maart geen aanvragen meer voor kunnen indienen. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben tienduizenden bedrijven een beroep gedaan op de regeling.

Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn andere maatregelen getroffen. Zij kunnen bij gemeenten aanvullende inkomensondersteuning aanvragen om te voorkomen dat ze onder het bestaansminimum komen en hun bedrijfje verliezen. Deze regeling is gebaseerd op de bestaande bijzondere bijstand en kan makkelijker worden ingevuld.

Maandag zijn in een aantal grote steden al loketten geopend waar zzp’ers deze steun kunnen aanvragen. „Dat is heel positief nieuws”, aldus Koolmees.