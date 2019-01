‘Koninklijke’ Rubens: 8,2 miljoen dollar

Een tekening van de hand van Peter Paul Rubens die door de prinses Christina is ingebracht bij het veilinghuis Sotheby’s in New York, is woensdag voor ruim 8,2 dollar (bijna 7,2 miljoen euro) verkocht.

Het stuk maakt deel uit van een aantal kunstwerken van de koninklijke familie die werden geveild bij het veilinghuis. De Rubens was in bezit van prinses Christina. Het betreft een tekening van een bijna naakte jongeman met geheven armen.

Sotheby’s schatte de opbrengst van de Rubens van te voren op circa 3 miljoen dollar. Het werk werd voor ruim 8,2 miljoen dollar afgehamerd.