Koninklijke opening voor mbo-jaar

Het mbo wil zichzelf duidelijker op de kaart zetten en begint het nieuwe leerjaar voor het eerst met een grote officiële bijeenkomst, in Tilburg. Koning Willem-Alexander opent het studieseizoen van de onderwijsvorm.

Het mbo wil met een nieuwe openingstraditie beter zichtbaar maken waar het voor staat: ontwikkeling en kennisoverdracht en vooral investeren in jongeren die een beroepsdiploma willen halen en in volwassenen die zich verder willen ontplooien. Noord-Brabant is met het ROC Tilburg gastheer van de opening.

Ons land telt 66 mbo-scholen die samen bijna 493.000 studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt en ook voor goed burgerschap. Ruim 40 procent van de beroepsbevolking heeft een mbo-diploma op zak.