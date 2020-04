Koninklijke Nederlandse Munt verhuisd naar Houten

De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) heeft de verhuizing naar Houten afgerond. De KNM was ruim 450 jaar gevestigd in Utrecht, maar het munthuis was voor de toekomst niet langer geschikt vanwege de aangescherpte beveiligingseisen en de toename van de orderportefeuille. Het bedrijf slaat alle Nederlandse euro’s, naast veel herdenkingsmunten en buitenlandse valuta.

Het nieuwe Muntgebouw in Houten is op maat ontworpen voor de Koninklijke Nederlandse Munt. De architect liet zich voor de gevel inspireren door de beeltenis van koning Willem-Alexander op de Nederlandse euromunten, ontworpen door de bekende fotograaf Erwin Olaf.

De eerste paal voor de nieuwbouw ging op 15 mei vorig jaar de grond in. Een jaar later is de verhuizing gerealiseerd. In het nieuwe pand heeft het bedrijf naar eigen zeggen de nieuwste technieken op het gebied van beveiliging en duurzaamheid verwerkt. ‘De kluis van Nederland’ is daarmee een van de veiligste plekken in het land, klinkt het.

De Koninklijke Nederlandse Munt is opgericht in 1567 en is een van de oudste bedrijven van Nederland. Het bedrijf heeft voor ruim zeventig centrale banken munten geproduceerd.